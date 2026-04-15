Chivas no solamente es el equipo que mejor juega en toda la Liga MX, sino que muchos de sus jugadores está presumiendo un nivel muy alto en el futbol mexicano, en donde uno de los que sobresale es Bryan González, consolidándose como uno de los mejores en su posición.

El Guadalajara será, probablemente, el equipo más perjudicado por la Selección Mexicana, debido a que se espera que aproximadamente cinco jugadores rojiblancos podrían ser llamados por el Tricolor, por lo que esos elementos no podrían jugar la Liguilla con la escuadra de la Perla de Occidente.

“Si bien sabemos que tenemos muchos seleccionados y que viene un Mundial y una Liguilla, en la cual nos pueden quitar a los jugadores, pero también sabemos que venimos trabajando muy bien.

“Los que están de suplentes saben que no son suplentes, vienen a cambiarles la cara al equipo cada que puedan entrar. Somos un equipo y el equipo va a estar por delante de cualquier jugador y vamos a trabajar sobre ello“, declaró en entrevista con Telemundo Deportes.

Con respecto a la evolución futbolística que ha demostrado el Guadalajara en este Clausura 2026, el Cotorro se lo atribuyó por completo al liderazgo de Gabriel Milito, en donde los motiva a seguir mejorando, aunque saben que aún les falta crecer más para poder aspirar a ser campeones.

“El profe Milito ha sido muy importante en este momento de Chivas. Si bien el torneo pasado ya veníamos mostrando cosas, este torneo lo hemos podido consolidar en resultados también.

“Creo que nos falta mucho camino, muchas cosas por mejorar de cara a lo que queremos que es la Liguilla. Se vienen haciendo bien las cosas y queremos trabajar para hacerlas mejor“, explicó el carrilero rojiblanco.

¿Por qué mejoró tanto desde que salió de Pachuca rumbo a Chivas?

“Con Pachuca quizás no lo mostraba tanto estadísticamente, pero llegué a Chivas y me sentí con esa oportunidad de mostrarme, de saber que estoy en un equipo grande y eso te hace dar un plus. La confianza que me dieron desde que llegué, me ayudó muchísimo y se ve reflejado hoy en día”, concluyó.