Sin dudas el sábado pasado Chivas se llevó un brutal cachetazo luego de haber perdido por 4-1 ante Tigres por el Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito ya está recuperando a Omar Govea y que regresaría ante Necaxa o frente a Tijuana en el Estadio Akron.

No hay dudas de que en el medio campo el Rebaño Sagrado sufre ya que ante Toluca, Cruz Azul, Pumas y el equipo de Guido Pizarro no pudo hacer nada. Siempre el entrenador argentino tuvo que resolver con el partido ya arrancado y con el marcador en contra.

En medio de este contexto, Chivas perdió 4-1 ante Tigres y la gran pregunta que todo el mundo se hace es en relación a cuándo vuelve Omar Govea porque el entrenador argentino se muere en la suya y deja a Fernando González, Luis Romo, Diego Campillo y Daniel Aguirre como titulares. Esta tarde José María Garrido dio a conocer que ya entrena con el equipo, pero que volvería ante Necaxa o Tijuana como alternativa.

Omar Govea salió lesionado ante Atlas. (Foto: IMAGO7)

“El día de hoy en la práctica vespertina ha comenzado a recuperarse poco a poco Omar Govea, quien está regresando ya está está retomando la adaptación física y futbolística y se irá incorporando de regreso al trabajo del equipo tapatío”, informó Chema en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “Es probable que el partido contra Necaxa pueda ser una alternativa y sino el cuerpo técnico lo va a guardar para la siguiente para la última jornada contra el equipo de Xolos de Tijuana con la intención que para la liguilla este jugador esté en condiciones de regresar”.

¿Por qué no juega Omar Govea en Chivas?

Omar Govea salió lesionado en el amistoso de Chivas ante Atlas en Estados Unidos en plena fecha FIFA. El mediocampista sintió una molestia a los 30 minutos de haber ingresado en el segundo tiempo.