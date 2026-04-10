El Club Deportivo Guadalajara Sub-14 está a un paso de la gloria. Este viernes disputa la Gran Final del Torneo de Fuerzas Básicas 2026 frente a Pachuca, en un duelo que define al nuevo campeón de la categoría.
🔴 EN VIVO: sigue aquí la Final Sub-14 entre Chivas vs. Pachuca
Día, horario y dónde ver Chivas Sub-14 vs Pachuca
- Partido: Chivas vs Pachuca (Final Sub-14)
- Fecha: Viernes 10 de abril de 2026
- Horario: 9:30AM – CDMX
- Sede: Instalaciones de la FMF (Toluca)
- Transmisión: YouTube oficial de Liga MX (Señal gratuita)
La Liga MX ha transmitido todo el torneo a través de streaming abierto, incluyendo la Final, lo que permite seguir a las futuras promesas del fútbol mexicano sin costo.
Así llega Chivas a la Final Sub-14
El Rebaño ha firmado una campaña sólida y competitiva en el torneo:
- Clasificó a la fase final tras superar la fase de grupos
- En semifinales derrotó 3-2 a Monterrey en un partidazo
- Se instaló entre los mejores cuatro junto a Pachuca, Santos y Rayados
El equipo rojiblanco ha mostrado una mezcla interesante de talento individual y orden colectivo, algo característico de las Fuerzas Básicas del club.