El Club Deportivo Guadalajara Sub-14 está a un paso de la gloria. Este viernes disputa la Gran Final del Torneo de Fuerzas Básicas 2026 frente a Pachuca, en un duelo que define al nuevo campeón de la categoría.

🔴 EN VIVO: sigue aquí la Final Sub-14 entre Chivas vs. Pachuca

Día, horario y dónde ver Chivas Sub-14 vs Pachuca

Partido: Chivas vs Pachuca (Final Sub-14)

Chivas vs Pachuca (Final Sub-14) Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Viernes 10 de abril de 2026 Horario: 9:30AM – CDMX

9:30AM – CDMX Sede: Instalaciones de la FMF (Toluca)

Instalaciones de la FMF (Toluca) Transmisión: YouTube oficial de Liga MX (Señal gratuita)

La Liga MX ha transmitido todo el torneo a través de streaming abierto, incluyendo la Final, lo que permite seguir a las futuras promesas del fútbol mexicano sin costo.

Así llega Chivas a la Final Sub-14

El Rebaño ha firmado una campaña sólida y competitiva en el torneo:

Clasificó a la fase final tras superar la fase de grupos

En semifinales derrotó 3-2 a Monterrey en un partidazo

en un partidazo Se instaló entre los mejores cuatro junto a Pachuca, Santos y Rayados

El equipo rojiblanco ha mostrado una mezcla interesante de talento individual y orden colectivo, algo característico de las Fuerzas Básicas del club.