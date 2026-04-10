Las Chivas de Guadalajara volverán a ver acción este fin de semana en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño visitará a Tigres UANL por la Jornada 14 de un certamen que lo tiene como único líder con cuatro puntos de ventaja. La afición rojiblanca está muy ilusionada con pelear por el título, aunque también hay cierta inquietud por cómo podrían responder los dirigidos por Gabriel Milito ante posibles bajas por convocatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Armando González recibe elogios de defensor de Pumas

Tras el 2-2 entre Chivas y Pumas, donde Armando González brilló con un doblete, Nathan Silva elogió al atacante pese a sus roces dentro del campo. El zaguero brasileño afirmó: “Siempre es bueno enfrentar a estos delanteros de alto nivel. Si está en la Selección es porque tiene cosas muy buenas y está haciendo cosas buenas en su club”. Silva admitió que “enfrentar a estos delanteros es un poco complicado”, pero destacó su futuro en el Tri: “Es un gran delantero a largo plazo también. Creo que le va a dar mucho a la Selección y ayudará si está en la convocatoria” . Así, el defensa reconoció la jerarquía de un Hormiga que resultó imparable en la Jornada 13 y es líder de goleo.

Víctor Guzmán confirmó que no volverá a Chivas

El mediocampista de 31 años, Víctor Guzmán, afirmó de manera pública que no regresará a Chivas cuando termine su cesión con Pachuca: “Yo estoy a préstamo y en julio quedo libre; de lo que venga se platicará después, porque busco una estructura sólida”. El excapitán, clave en 2023, relató que su salida fue definitiva tras hablar con la directiva: “Me dijeron unas palabras y dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca'”. Ante la baja de nivel y problemas personales, el club optó por su partida. El Pocho ya piensa en su futuro lejos de Verde Valle: “Al quedar libre puede ser algo tentador para algún equipo, incluso Pachuca”.

Chivas prepara homenaje para Alicia Cervantes

Alicia Cervantes alcanzó la histórica cifra de 160 goles con Chivas, igualando el récord de Omar Bravo como máximo goleador de la institución rojiblanca. Por eso la directiva del Guadalajara prepara un festejo de leyenda y una gran fiesta que se llevará a cabo cuando Licha anote un gol más y supere oficialmente al exdelantero. Según reveló el periodista César Huerta, el club otorgará un “reconocimiento por todo lo alto” a la delantera, quien será formalmente “nombrada como la máxima goleadora en la historia de Chivas a nivel institucional”. Con este homenaje, el Rebaño busca exaltar el legado de su capitana, quien ya es la máxima referente goleadora del Rebaño Sagrado.

Chicharito Hernández se lanza como comentarista

Tras una salida de Chivas, marcada por dos años donde no cumplió las expectativas y se despidió con un penalti decisivo fallado ante Pumas, Chicharito Hernández tiene nuevo trabajo. FOX Sports confirmó que el delantero se unirá a su equipo de comentaristas durante la Copa del Mundo, marcando su “esperado debut en los medios de comunicación”. Debido a que hasta el momento no concretó ningún fichaje para seguir jugando al futbol profesional, todo parece indicar que su futuro inmediato estaría ligado a los medios de comunicación. Junto a Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic, el goleador mexicano incurionará en una nueva faceta tras un regreso al Rebaño que no fue lo que todos esperaban.