El futuro del Club Deportivo Guadalajara podría cambiar radicalmente después del Mundial 2026. Y es que la proyección que han tenido Armando González y Brian Gutiérrez en los últimos meses ha despertado la ilusión de la afición rojiblanca, pero también la atención de clubes europeos que ya siguen de cerca el crecimiento de ambos futbolistas.

En caso consolidarse con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, Chivas podría concretar dos ventas históricas. La “Hormiga” González se ha convertido en una de las grandes joyas del futbol mexicano gracias a su capacidad goleadora.

Por su parte, Brian Gutiérrez ha dado un salto importante bajo el mando de Gabriel Milito y sus actuaciones recientes con la Selección Mexicana han incrementado todavía más su exposición mediática.

Armando González podría salir de Chivas en verano.

Por ello, en Verde Valle existe expectativa por el impacto económico que podrían generar Armando González y Brian Gutiérrez si mantienen su nivel y logran destacar en la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez tiene posibilidades de marcharse de Chivas.

¿Cuánto dinero podría ganar Chivas con la venta de Armando González y Brian Gutiérrez?

De acuerdo con Transfermarkt, actualmente Armando González tiene un valor de mercado estimado en 15 millones de euros, mientras que Brian Gutiérrez está tasado en 8 millones de euros, no obstante, esas cifras podrían aumentar considerablemente después del Mundial 2026 si ambos continúan consolidándose como dos de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional.