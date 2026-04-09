Chivas visitará este sábado a Tigres en el Estadio Universitario, en lo que probablemente será el partido más complicado que tendrá el Rebaño Sagrado en el cierre de la fase regular. Por ello, Gabriel Milito tiene claro que deberá mandar a su mejor once posible para buscar un resultado positivo en una cancha siempre complicada, y todo parece indicar que la alineación ya estaría prácticamente definida.

De acuerdo con reportes del periodista de ESPN Diego Yvey, Gabriel Milito tendría decidido repetir el once inicial que utilizó en el partido contra Pumas, alineación que considera que le dio buenos resultados a pesar de haber comenzado perdiendo 0-2, marcador que el equipo logró remontar para rescatar un empate que dejó buenas sensaciones en el funcionamiento colectivo.

Sin embargo, esta decisión ha generado dos dudas importantes entre expertos y aficionados, ya que implicaría mantener a Luis Romo en la media cancha, cuando bajo el mando de Milito ha brillado mucho más desempeñándose como defensa central. Desde esa posición, el capitán rojiblanco ha sido uno de los grandes orquestadores del juego del Guadalajara desde el primer tercio del campo, lo que hace que su ubicación en medio campo siga siendo tema de debate.

Por otro lado, el estratega argentino también volvería a mandar a Brian Gutiérrez a la banca, una decisión que ha sido muy cuestionada por la afición rojiblanca e incluso por seguidores de otros equipos, quienes consideran que el seleccionado nacional debería ser titular indiscutible tanto en Chivas como en la Selección Mexicana, especialmente después del nivel mostrado en la pasada Fecha FIFA.

La alineación completa que usaría Gabriel Milito en el Tigres vs Chivas

En caso de que el reporte sea correcto y Gabriel Milito decida repetir la alineación que utilizó frente a Pumas, el Guadalajara saldría con Raúl Rangel en la portería; una línea defensiva conformada por Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González; en la media cancha estarían Fernando González y Luis Romo; mientras que el tridente ofensivo quedaría integrado por Roberto Alvarado, Armando González y Efraín Álvarez, apostando por mantener la base que mostró capacidad de reacción en el último encuentro.