El mediocampista de Tijuana está cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Rebaño, en una operación que vuelve a vincular al club con un habitual circuito de negociaciones en el mercado mexicano.

La inminente llegada de Kevin Castañeda como nuevo refuerzo de las Chivas de Guadalajara servirá para reforzar la creciente presencia de futbolistas representados por una misma agencia: Pitz Group. El mediocampista de Tijuana se integraría a una lista que con el paso del tiempo, ha ido sumando nombres tanto en el primer equipo como en el entorno de Fuerzas Básicas.

La relación entre Chivas y la agencia no ha sido lineal. El punto de mayor tensión se remonta al caso de Alexis Vega, una de las figuras del club en su momento, cuya salida dejó ciertas diferencias entre la directiva y su entorno por las condiciones de su transferencia. Aquel episodio marcó una distancia, pero después el vínculo dio lugar a nuevas operaciones de mercado.

Castañeda tiene todo listo para llegar a Chivas (Imago7)

Con el tiempo, las partes se acercaron. La llegada de Bryan González desde Pachuca fue interpretada como un movimiento clave para recomponer la relación entre ambas partes. Ahora, la operación por Kevin Castañeda parece confirmar que las tensiones previas quedaron atrás y ambas partes aprovechan la vidriera que representa el Guadalajara y los futbolistas de más que tiene la firma.

Castañeda se unirá a la lista de jugadores del Guadalajara representados por PitzGroup: Bryan González, Ricardo Marín, Yael Padilla y Fernando González, además de nombres como Carlo Soldati, Yohan Orozco, Alexis Gallegos, Esteban Mendóza, José Elenes, Carlos Zepeda e Isaac Martínez en las Fuerzas Básicas.

¿Yael Padilla se va a Tijuana?

El caso de Yael Padilla resulta particular, ya que según distintas versiones, será el futbolista que Chivas utilizará como moneda de cambio para concretar la llegada de Kevin Castañeda proveniente desde Tijuana. De concretarse, el movimiento implicaría un cruce directo entre dos jugadores representados por la misma agencia en una operación entre ambos clubes.