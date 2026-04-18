A falta de sólo tres jornadas para el cierre de la fase regular del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara quieren terminar como líderes para llegar con mayor confianza a la Liguilla. Este sábado, el Rebaño Sagrado recibirá al Puebla en el Estadio Akron, con la misión de reencontrarse con la victoria después de lo que fueron un empate frente a Pumas y una dura caída ante Tigres UANL.
El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, recuperaría un elemento importante como lo es Richard Ledezma, quien se perdió el último encuentro por una molestia muscular. Por su parte, Ángel Sepúlveda continuará afuera y la gran duda pasa por Omar Govea, quien tampoco ha sido de la partida en los duelos más recientes.
Alineación de Chivas vs. Puebla
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Fernando González
- Brian Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Puebla vs. Chivas
- Ricardo Gutiérrez
- Iker Moreno
- Luis Rey
- Juan Pablo Vargas
- Eduardo Navarro
- Fernando Monarrez
- Kevin Velasco
- Alonso Ramírez
- Alejandro Organista
- Emiliano Gómez
- Alexis Canelo
- DT: Albert Espigares