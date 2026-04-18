A falta de sólo tres jornadas para el cierre de la fase regular del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara quieren terminar como líderes para llegar con mayor confianza a la Liguilla. Este sábado, el Rebaño Sagrado recibirá al Puebla en el Estadio Akron, con la misión de reencontrarse con la victoria después de lo que fueron un empate frente a Pumas y una dura caída ante Tigres UANL.

El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, recuperaría un elemento importante como lo es Richard Ledezma, quien se perdió el último encuentro por una molestia muscular. Por su parte, Ángel Sepúlveda continuará afuera y la gran duda pasa por Omar Govea, quien tampoco ha sido de la partida en los duelos más recientes.

Alineación de Chivas vs. Puebla

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Puebla vs. Chivas