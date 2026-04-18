Las Chivas de Guadalajara volverán a ver acción este sábado 18 de abril, en el marco de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado recibe al Puebla en el Estadio Akron, en busca de cerrar de la mejor manera posible su participación en la fase regular. Con el boleto asegurado para la Liguilla, el cuadro tapatío buscará quedarse con el liderato.

Los dirigidos por Gabriel Milito, además, quieren reencontrarse con la victoria, pues vienen de un agónico empate como local ante Pumas y una dolorosa derrota por 4-1 en su visita a Tigres UANL. Además, el Rebaño podría batir su récord de triunfos en un torneo corto y asegurarse la clasificación para la Concachampions 2027.

¿Chivas vs. Puebla va por TV Abierta?

Una de las preguntas habituales de la afición rojiblanca es si el encuentro será transmitido por algún canal de TV Abierta. La respuesta para este Chivas vs. Puebla es negativa, ya que todos los encuentros del Guadalajara como local son exclusivos de Amazon Prime.

Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto con todas las incidencias más destacadas: opiniones, goles, polémicas y videos.

¿A qué hora juegan Chivas contra Puebla?

El encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 entre Chivas y Puebla tendrá lugar este sábado 18 de abril en el Estadio Akron, a partir de las 19:07hs de la CDMX.