Las Chivas de Guadalajara llegan a la recta final del Clausura 2026 con sensaciones encontradas. Luego del empate 2-2 ante Pumas y la dura derrota por 4-1 frente a Tigres, el equipo rojiblanco perdió terreno en la pelea por el liderato de la tabla anual de la Liga MX, aunque se mantiene como uno de los principales protagonistas de la temporada.

Actualmente, el Guadalajara ocupa el tercer lugar con 60 puntos, por detrás de Toluca (64) y Cruz Azul (63). A falta de pocas jornadas, el margen se redujo y obliga al Rebaño a no dejar más unidades en el camino si pretende pelear por el primer puesto, que otorga un premio económico de un millón de dólares al mejor equipo del año futbolístico.

(Liga MX)

Más allá de la lucha por la cima, el partido de este fin de semana tiene un condimento especial: si Chivas derrota a Puebla, asegurará su clasificación a la Concachampions 2027. Es decir, más allá del objetivo económico, el equipo de Gabriel Milito puede sellar su presencia internacional con una victoria en casa.

El panorama en la tabla muestra una pelea muy ajustada. Chivas es el equipo con más victorias en la temporada (19), un dato que refleja su competitividad, pero que contrasta con algunos tropiezos recientes que le impidieron dar el salto al primer lugar. En ese sentido, los Diablos Rojos y la Máquina Cementera han sido apenas más regulares que el Rebaño.

¿Qué rivales le faltan a Toluca, Cruz Azul y Chivas en el Clausura 2026?

Calendario del Toluca en el Clausura 2026

América vs. Toluca

Mazatlán vs. Toluca

Toluca vs. León

Calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026

Cruz Azul vs. Tijuana

Querétaro vs. Cruz Azul

Cruz Azul vs. Necaxa

Calendario de Chivas en el Clausura 2026