Gabriel Milito llegó a transformar la mentalidad de Chivas en todos los niveles, por lo que suele exigirles a los jugadores el jugar con la máxima intensidad cada uno de los partidos, exigencia que los ha llevado al liderato en este Clausura 2026.

Sin embargo, en días recientes se ha especulado sobre la posibilidad de que el entrenador argentino comience a hacer adecuaciones partido a partido, dándole minutos a elementos que no han tenido mucha actividad pero que podrían ser necesarios en la Liguilla cuando se marchen los seleccionados.

Pese a dichas versiones, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el plan de Gabriel Milito es seguir utilizando a los jugadores que considere en mejor momento según su plan de juego, por lo que no haría rotaciones para el duelo contra el Puebla.

“El técnico, Gabriel Milito, sigue en la misma. No está planeando rotaciones, no está pensando en lo que va a ser la Liguilla. Él quiere ser líder y por ende, estará soltando lo mejor que tenga disponible para cada uno de los encuentros que va a disputar el equipo”, explicó en un enlace en ESPN.

¿Cuál podría ser la sorpresa de Gabriel Milito contra Puebla?

“Richy Ledezma ya está, que le hizo bastante falta al equipo la semana pasada, se ha recuperado de las molestias musculares. Ángel Sepúlveda y Omar Govea es probable que no los veamos todavía este fin de semana. No quieren arriesgarse”, explicó el comunicador.

¿Cuáles serán los próximos rivales de Chivas en el Clausura 2026?

Puebla

Necaxa

Xolos de Tijuana

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.