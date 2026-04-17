Hace unos instantes salió a la luz que Chivas tendrá cinco bajas en la Liguilla del Clausura 2026 por el Mundial 2026: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez. En medio de este contexto, Gabriel Milito deja claro que no le importa la Selección Mexicana y que todos jugarán hasta que el equipo sea superlíder de la fase regular.

No hay dudas de que el entrenador argentino logró demostrar que con puro futbolista mexicano se puede jugar un gran futbol. A pesar de que no pudo superar a Toluca, Cruz Azul, Pumas y Tigres, el Rebaño Sagrado se encuentra primero en solitario con 31 puntos.

El objetivo inmediato de Chivas para el cierre de la fase regular del Clausura 2026 es finalizar como superlíder de la tabla general de posiciones. Para alcanzar esta meta el Rebaño Sagrado necesita quedarse con siete de los nueve puntos en juego.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a Puebla. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cuándo va a debutar Óscar Whalley ante la inminente baja de Raúl Rangel por la Selección Mexicana. Esta tarde César Huerta, periodista de Diario AS, reveló que el cuerpo técnico de Gabriel Milito va a utilizar a todos sus titulares hasta asegurarse ser superlíder.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Puebla?

El juego entre Chivas y Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 18 de abril a las 16:07 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estado Unidos.