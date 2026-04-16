Chivas ha cambiado notablemente desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, algo que ha sido reconocido tanto por la afición como por la directiva, quienes ven con buenos ojos la evolución futbolística del equipo. Sin embargo, todo parece indicar que los propios jugadores también son conscientes del impacto positivo que ha tenido el estratega argentino desde su llegada.

Quien dejó esto muy claro fue Bryan González, pues en una entrevista concedida a Telemundo no dudó en reconocer el enorme trabajo que ha realizado Gabriel Milito con el equipo. El lateral rojiblanco destacó que gracias al estratega argentino, Chivas ha logrado elevar su nivel respecto al torneo pasado y convertirse en uno de los equipos que mejor futbol practica en la Liga MX.

Durante la charla, el Cotorro explicó que Gabriel Milito ha logrado sacar la mejor versión individual de cada uno de los futbolistas del plantel, algo que ha sido clave en el crecimiento colectivo del equipo. Además, resaltó que esto se basa en un principio fundamental dentro del vestidor, ya que el técnico insiste en mantener la humildad incluso cuando llegan los elogios de la prensa y de la afición, ayudando a que el grupo mantenga los pies en la tierra.

Este impacto positivo se ha notado desde los primeros meses de su gestión, pues Gabriel Milito ha dejado en claro que no hay nada que celebrar mientras no se consiga el objetivo principal: el título. Aunado a ello, su liderazgo también ha ayudado a reducir de manera considerable las polémicas y actos de indisciplina que anteriormente eran frecuentes dentro del entorno rojiblanco, generando un ambiente más profesional dentro del club.

Gabriel Milito estaría cerca de renovar con Chivas por más años

Actualmente, Gabriel Milito tiene contrato con Chivas hasta el año 2027, luego de haber firmado inicialmente por dos temporadas con el club. No obstante, en los últimos meses la directiva ha trabajado en asegurar la continuidad del proyecto, renovando a varios jugadores clave, y también se sabe que existen conversaciones para extender el vínculo del técnico argentino, por lo que todo apunta a que sería cuestión de tiempo para que se haga oficial su permanencia por más años en el Guadalajara.