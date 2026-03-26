Bryan González es uno de los mejores refuerzos que ha llegado a Chivas en los últimos años y así lo demuestra partido a partido, en el que se entrega al máximo; sin embargo, en el duelo contra Monterrey vivió luz y sombra, ocasionándole muchas críticas de parte de muchos aficionados rojiblancos.

El Cotorro salió entre lágrimas de la cancha del Gigante de Acero tras sus equivocaciones en el duelo contra Rayados, pero ahora la Liga MX le entregó un merecido reconocimiento en plena Fecha FIFA.

Es por eso que el futbol mexicano le otorgó el reconocimiento al mejor gol de la jornada 12 del Clausura 2026, después del zapatazo de primera intención que colocó en el ángulo para poner el tercer gol a favor de los tapatíos sobre los de la Sultana del Norte.

¿Cuál fue el error de Bryan González en el Chivas vs. Monterrey?

En la recta final del partido, el Guadalajara cayó en excesos de confianza, por lo que Rayados lo supo aprovechar y se volcó al ataque, poniendo en aprietos a la zaga rojiblanca, en donde el Cotorro fue el responsable de cometer el penalti de último minuto que pudo frustrar el triunfo del Rebaño, pero que el Tala Rangel logró atajar.

Los números del Cotorro González en el Clausura 2026