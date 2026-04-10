Roberto Alvarado es uno de los jugadores más queridos de Chivas, no solo por su calidad dentro del campo, sino también por su personalidad relajada y bromista, la cual en más de una ocasión ha provocado risas tanto en la afición como entre sus compañeros. Sin embargo, esa misma actitud también le ha traído críticas por momentos de imprudencia, como ocurrió recientemente con una broma que generó polémica.

Este viernes 10 de abril, en el marco del cumpleaños de Bryan González, comenzó a circular en redes sociales un video donde el “Piojo” le organizó una pesada broma. En las imágenes se observa que le entrega un pastel que, en lugar de una vela tradicional, tenía un pequeño artefacto explosivo, el cual terminó detonando a escasos centímetros del jugador, destruyendo por completo el pastel.

Aunque el momento termina entre risas, hubo instantes en los que se notó el susto de González, quien al percatarse de que el artefacto estaba a punto de explotar se alejó lo más rápido posible, mientras algunos pedazos de pastel salían proyectados en su dirección tras la detonación.

La reacción en redes sociales fue dividida. Mientras algunos aficionados consideraron que se trató simplemente de una broma entre compañeros, otros se mostraron molestos por el uso de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones del club, especialmente por haber detonado tan cerca de otro jugador, señalando que la situación pudo haber terminado en un accidente mayor.

Roberto Alvarado ya ha detonado artefactos en otras ocasiones en Verde Valle, afectando a la prensa

No es la primera vez que Roberto Alvarado se ve envuelto en una polémica similar. En una ocasión anterior, el futbolista detonó un petardo dentro de las instalaciones de Verde Valle, específicamente en la sala de prensa, donde el estruendo fue tan fuerte que se escuchó incluso fuera del recinto. Tras ese incidente, dos reporteros afirmaron haber resultado afectados, lo que convirtió aquel episodio en uno de los más criticados en su historial reciente.