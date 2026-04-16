La decisión está más firme que nunca y en Chivas no tienen en mente el reintegrar a Érick Gutiérrez al primer equipo, por lo que se mantiene separado del plantel por orden expresa de Gabriel Milito, por lo que estaría analizando sus opciones para el futuro tras vivir un semestre sin jugar.

El Guadalajara sorprendió en horas recientes al confirmar la rescisión del contrato de Alan Pulido, por lo que el Guti estaría tratando de seguir sus pasos, aunque la negociación sería un poco más compleja debido a que le restan poco más de año y medio de contrato con la escuadra tapatía.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez reveló que habría un club interesado en hacerse de los servicios de Gutiérrez Galaviz e inclusive, de Hirving Lozano, quien también está separado del plantel con su equipo el San Diego FC de la MLS y se trataría del Pachuca.

Según dicho reporte, los Tuzos aceptarían repatriar a sus dos canteranos para que retomen su carrera futbolística, aunque la única condición es que ambos futbolistas accedan a reducir sus pretensiones económicas, las cuales son impagables para la escuadra de la Bella Airosa.

“También le interesa a Érick Gutiérrez tratar de solucionar porque hay un rumor entre los jugadores de que Pachuca le abre las puertas a los dos, siempre y cuando se bajen el sueldo”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

Érick Gutiérrez ya rechazó al Pachuca en este 2026

La directiva del Guadalajara y la del Pachuca ya habían llegado a un acuerdo para concretar el traspaso del Guti en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, en donde el Rebaño pagaría un tercio del salario, otro tercio correría a cuenta de los Tuzos y el mediocampista renunciaría al otro tercio, decisión que no le gustó al jugador, tirando la negociación.