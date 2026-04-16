Ayer Chivas dio a conocer que Alan Pulido dejaba de ser su jugador luego de haber rescindido su contrato tras casi seis meses sin minutos en el primer equipo. En medio de este contexto, la pregunta que surge es qué va a pasar Érick Gutiérrez en el Guadalajara cuando es un hecho que con Gabriel Milito no tendrá minutos.

Sin duda lo sucedido con el atacante fue un bombazo porque nadie esperaba en medio del campeonato que se diera a conocer su salida. A su vez, Alex Ramírez dio a conocer que el camino sería para el exjugador de Pachuca. “¿Qué pasará con Guti? Seguramente va a seguir el mismo camino. No le conviene estar parado tanto tiempo”, reveló.

En medio de este contexto, Jesús Bernal confirmó que es un hecho que Érick Gutiérrez seguirá sin minutos en Chivas con Gabriel Milito. A su vez, el mismo reporte reveló que el mediocampista tiene dos opciones: quedarse a cobrar el año y medio de contrato sin minutos de juego o bajar las pretensiones para encontrar acomodo en otro club.

Érick Gutiérrez no tiene minutos en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Pachuca le abre las puertas a Érick Gutiérrez

Uno de los equipos que estaría dispuesto a abrirle las puertas a Érick Gutiérrez es Pachuca, club que lo formó y que no lo pudo fichar en este Clausura 2026 por sus pretensiones contractuales. “También le interesa a Érick Gutiérrez tratar de solucionar porque hay un rumor entre los jugadores de que Pachuca le abre las puertas a los dos, siempre y cuando se bajen el sueldo”, reportó Alex Ramírez en La Ocho.

La publicación de Érick Gutiérrez en Instagram

En medio de este contexto, Érick Gutiérrez lanzó un implícito mensaje en redes sociales al señalar que extraña el futbol. “Te extraño”, escribió Guti en una historia en Instagram con una fotografía de la playera de Chivas y señalando el balón.