Jesús Orozco Chiquete habló con franqueza sobre la Final del Torneo Clausura 2023 que Club Deportivo Guadalajara perdió ante Tigres, y no dudó en señalar a Veljko Paunovic como el principal responsable.

Desde su perspectiva, las decisiones tácticas, especialmente la rapidez con la que se realizaron los cambios terminaron por afectar el rumbo del partido en los momentos clave.

“Yo siento que los cambios, siento que se apresuró, tardó en actuar, en meter línea de cinco, porque Tigres se dejó venir”, mencionó el ahora jugador de Cruz Azul en el podcast Wacho17.

“Sacó a Vega cuando había sido el jugador más desequilibrante, junto con el Piojo allá arriba estaban haciendo mucho peligro y Ronaldo Cisneros que estaba yendo mucho al espacio”, agregó.

El partido parecía completamente controlado por el Rebaño Sagrado, que se marchó al descanso con una cómoda ventaja de 2-0 gracias a las anotaciones de Roberto Alvarado y Víctor Guzmán; sin embargo, en la segunda mitad, Tigres reaccionó con un penalti bien ejecutado por André-Pierre Gignac y posteriormente Sebastián Córdova apareció para igualar el marcador.

“Muchas veces creo que no se reconoce la virtud de Tigres en ese momento, algo que me quedó muy guardado, es que al acabar el medio tiempo ves a los jugadores reunidos y están muy tranquilos”, señaló.

¿Cómo se definió la Final del Torneo Clausura 2023 entre Chivas y Tigres?

El encuentro se mantuvo al filo de la butaca y tuvo que definirse en tiempos extra, donde la intensidad no bajó. Fue ahí cuando Guido Pizarro apareció al minuto 109 firmó el gol que inclinó la balanza a favor del conjunto regiomontano, sentenciando la final y sellando así su octavo título de Liga MX.