Chivas está por regresar a la cancha del Estadio Akron con la misión de reencontrarse con la senda del triunfo tras dos partidos sin poder ganar, para dar un paso más para consolidarse como el líder general del Clausura 2026 en la tabla de posiciones.

Este duelo entre el Guadalajara y los de la Franja es vital para los rojiblancos, ya que una victoria les entregaría el boleto a la Concachampions 2027, por lo que es indispensable para el Rebaño conseguir el triunfo.

Por su parte, los camoteros tienen una mínima esperanza matemática para colarse a la Liguilla; sin embargo, parece una misión casi imposible ya que requiere de ganar los tres partidos recientes y que no sumen puntos clubes como Tigres, América, Atlas y León.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos y La Franja se llevará a cabo este sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Puebla del Clausura 2026?

El choque correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 será transmitido en México en exclusiva por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto por Telemundo Deportes.

Sin embargo, por única ocasión, el duelo del Rebaño podrá ser visto en Europa de forma gratuita por el canal del Chiringuito en YouTube, según se dio a conocer hace unos días.

Así marchan Chivas y Puebla en la tabla de posiciones del Clausura 2026