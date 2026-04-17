Chivas se mantiene como el equipo más poderoso del Clausura 2026 pese a que hilvanó dos partidos sin ganar en la Liga MX; sin embargo, Roberto Alvarado no le presta atención a esos tropiezos y aseguró que se enfocan en seguir ganando partido a partido, dejando a un lado los récords que podrían implementar.

En entrevista con Chivas TV, el Piojo admitió que la prioridad está puesta en el Puebla, próximo rival del Guadalajara, por lo que los demás méritos llegarán como consecuencia, pero el objetivo es terminar la fase regular con el liderato general en la bolsa.

“Nosotros nos fijamos más en el día a día. Sabemos que se pueden hacer esos récords, pero siempre pensando en el partido del fin de semana. Hay una frase que dice Gaby Milito de que primero hay que mirar cerca. Es mirar primero el fin de semana y después, lo demás se va a dar solo. Tenemos la posibilidad de hacer nueve puntos y vamos a buscarlo, seguir en primer lugar y que podamos terminar ahí, arriba de la tabla.

“Este torneo hemos sido bastante constantes en el funcionamiento del equipo, los resultados. Obviamente nos encantaría haber ganado todos los partidos, pero sabemos que así es el futbol. A veces te toca ganar y en este caso nos ha tocado tener tres derrotas. Nosotros tratando de estar tranquilos, de seguir el plan que nos da el cuerpo técnico que nos ayuda un montón.

“Ya tengo un tiempo acá y ha sido de los mejores torneos que nos ha tocado jugar bien, sumar puntos y nos quedan tres partidos que debemos jugarlas como Finales para sumar los más puntos posibles”, explicó a la cadena de tv del conjunto rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.