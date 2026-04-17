En la antesala del partido entre Chivas y Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, Ricardo Marín acaparó los reflectores con sus declaraciones sobre lo que representa este duelo en lo personal.

El delantero del Club Deportivo Guadalajara no ocultó en zona mixta que se trata de un encuentro especial debido a su pasado con el conjunto de “La Franja”.

“La verdad es un partido lindo, tuve un paso por ahí que me sirvió de experiencia, pude mejorar demasiado en cuanto a persona como jugador y la verdad un partido muy lindo”.

Cabe mencionar que sus palabras reflejan el respeto y agradecimiento que guarda hacia el Puebla, institución que fue clave en su desarrollo profesional.

Sin embargo, también evidencian su madurez al asumir este tipo de compromisos con naturalidad, entendiendo que hoy su presente y objetivos están completamente enfocados en el Rebaño Sagrado.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas y Puebla

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y el Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 18 de abril en el Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Amazon Prime.