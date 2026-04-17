Este sábado el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará al Puebla dentro de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado llega a este compromiso tras perder ante Tigres el fin de semana pasado, por lo que buscará como dé lugar regresar a la senda de la victoria para no comprometer el liderato.

Por su parte, “La Franja” cayó en la Jornada 14 ante León y, aunque aún mantiene posibilidades matemáticas de meterse a la Liguilla, el panorama luce complicado.

Cabe mencionar que Chivas se ubica en la primera posición de la tabla general con 31 unidades, producto de 10 triunfos, un empate y tres derrotas, mientras que Puebla es antepenúltimo con 13 puntos, consecuencia de tres victorias, cuatro igualadas y siete descalabros.

¿Quién será el árbitro del partido entre Chivas y Puebla?

El encuentro será dirigido por César Arturo Ramos Palazuelos, uno de los silbantes más experimentados del futbol mexicano, con trayectoria internacional y participación en Copas del Mundo.

El silbante estará acompañado de Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola, quienes fungirán como asistente uno y dos, respectivamente, mientras que Iván Antonio López Sánchez fungirá como cuarto oficial.

César Arturo Ramos será el árbitro central del partido entre Chivas vs. Puebla.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Puebla?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Puebla, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.