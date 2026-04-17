A pesar de las posibles bajas que podría sufrir el Club Deportivo Guadalajara por Selección Mexicana, tienen confianza para mantenerse como serios candidatos al título del Torneo Clausura 2026.

Así lo dejó en claro el delantero de Chivas, Ricardo Marín, en zona mixta previo al partido ante Puebla dentro de la Jornada 15 a disputarse en la cancha del Estadio Akron.

“Sabemos que aún no es oficial la convocatoria, pero también sabemos que hay altas probabilidades de que “Hormiga” vaya. Es un golpe duro para nosotros porque son jugadores importantes, pero confiamos en que tenemos mucha calidad dentro del plantel“, señaló ante los medios de comunicación.

“Es un plantel vasto y ya lo hemos demostrado cuando han salido compañeros por lesión y quienes entran lo han hecho de buena manera. Sabemos que tenemos con qué pelear y con qué ser campeones“, agregó.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado será uno de los equipos más afectados durante la Fiesta Grande, pues la concentración iniciará a principios de mayo, donde Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González apuntan a aparecer en la lista de Javier Aguirre.

“Lo ideal hubiera sido tener al plantel completo para la Liguilla, pero desde el inicio sabíamos que esto podía pasar. Tenemos muchísima calidad y el jugador que esté va a responder. El estilo de juego que nos pide el profe lo tenemos muy asimilado y eso facilita que cualquiera pueda hacerlo de la mejor manera”, finalizó.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara enfrentará en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 al Puebla en el Estadio Akron, mientras que en la Fecha 16 visitará a los Rayos del Necaxa y cerrará en casa la Fase Regular contra los Xolos de Tijuana.