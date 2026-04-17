Chivas se encuentra en un intenso cierre de la fase regular, en el que buscará conseguir los tres triunfos restantes y asegurar el liderato en la Tabla General pensando en la Liguilla. Por ello, Gabriel Milito intentará contar con todos sus jugadores clave en el mejor nivel posible, aunque existe un caso particular que podría complicarse por un posible castigo disciplinario.

Se trata de Luis Romo, quien recientemente logró recuperarse de una lesión y volvió a la actividad en el partido contra Pumas, después de haber sufrido una recaída que lo dejó fuera del encuentro frente a Toluca. Su regreso ha sido una noticia positiva para el cuerpo técnico, pues se trata de uno de los futbolistas más importantes en el equilibrio del mediocampo rojiblanco.

Luis Romo se perdería un partido si vuelve a ser amonestado.

Sin embargo, la situación que genera preocupación es que Romo acumula actualmente cuatro tarjetas amarillas, por lo que una amonestación más lo obligaría a cumplir un partido de suspensión. En caso de recibirla ante Puebla, se perdería el duelo contra Necaxa, mientras que si la tarjeta llega en el encuentro ante los Rayos, quedaría fuera del compromiso de la última jornada frente a Xolos de Tijuana.

Eso sí, el escenario más delicado sería que la quinta tarjeta amarilla llegue en el partido contra Tijuana, ya que en ese caso la suspensión se cumpliría en el encuentro de ida de los Cuartos de Final. Por ello, el capitán rojiblanco y el cuerpo técnico deberán gestionar cuidadosamente esta situación, buscando evitar que se pierda un partido determinante en la lucha por el título.

En la Liguilla las tarjetas amarillas se reinician y no habría problema para Luis Romo

La acumulación de tarjetas amarillas representa un riesgo únicamente durante la fase regular, ya que al iniciar la Liguilla el conteo de amonestaciones se reinicia. No obstante, las suspensiones pendientes sí deben cumplirse, motivo por el cual Luis Romo, quien según filtraciones no iría al Mundial, podría perderse el partido de ida de los Cuartos de Final si recibe la quinta tarjeta ante Xolos, convirtiendo esta situación en un aspecto clave a vigilar en el cierre del torneo.