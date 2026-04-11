La derrota de las Club Deportivo Guadalajara ante Tigres dejó más que solo tres puntos en el camino. El rendimiento colectivo del equipo dirigido por Gabriel Militofue cuestionado, pero uno de los nombres que más críticas recibió fue el de Luis Romo, señalado por su discreta actuación en un partido clave del Torneo Clausura 2026.

Durante el encuentro, el mediocampista lució impreciso y con poca influencia en la generación de juego, lo que provocó reacciones inmediatas en redes sociales, pues aficionados consideran que su desempeño desde su regreso a las canchas ha estado por debajo de lo esperado.

Como dato, el Rebaño Sagrado no ha podido ganar en sus últimos tres compromisos, donde el exjugador de Cruz Azul ha visto actividad. No obstante, no solo eso, Chivas ha recibido ocho goles y solo ha restacado un punto.

Toluca 2-0 Chivas | Jornada 8

Chivas 2-2 Pumas | Jornada 13

Tigres 4-1 Chivas | Jornada 14

Luis Romo tuvo un mal partido ante Tigres.

Mientras tanto, en los últimos tres partidos sin Luis Romo en el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara apenas recibió dos tantos y sumó tres unidades.

Chivas 5-0 León | Jornada 9

Chivas 3-0 Santos Laguna | Jornada 11

Monterrey 2-3 Chivas | Jornada 12

Es por ello que, de cara a los próximos compromisos, la presión recae sobre Gabriel Milito, quien deberá decidir si mantiene la confianza en Luis Romo o apuesta por alternativas que le den mayor equilibrio al equipo.

¿Qué números tiene Luis Romo en el Torneo Clausura 2026?

Después de 14 fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, Luis Romo suma 669 minutos, divididos en ocho encuentros, todos ellos como titular, siendo uno de los jugadores en Chivas que más minutos ha visto.