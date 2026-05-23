El capitán rojiblanco habló tras el triunfo de México ante Ghana y se refirió a la polémica por las bajas del Rebaño en la Liguilla.

La polémica por las bajas que tuvieron las Chivas de Guadalajara durante la Liguilla del Clausura 2026 volvió a aparecer tras el triunfo 2-0 de la Selección Mexicana sobre Ghana, en uno de los últimos amistosos de preparación del Tri rumbo a la Copa del Mundo. En zona mixta al término del encuentro, Luis Romo se refirió a las críticas hacia la convocatoria anticipada de Javier Aguirre y también se refirió a la eliminación del Guadalajara en semifinales.

Aunque el Rebaño perdió a cinco de sus titulares para la Liguilla, el capitán dejó en claro que ya existía conocimiento previo sobre la decisión de la Selección Mexicana: “Creo que ya se habló mucho, lo dijo Gaby (Milito) en todas las conferencias. Lo avisaron desde antes del torneo, dieron el respaldo y como jugadores nos toca respaldar a todo lo que pida Selección y creo que ya se habló mucho”, expresó después del encuentro amistoso.

Más allá de la controversia, Romo también destacó el esfuerzo que hizo Chivas para competir hasta semifinales en un contexto muy adverso. “En lo personal fue un orgullo ver competir a mis compañeros como lo hicieron, y es un orgullo para ellos que estemos en Selección”, aseguró el referente rojiblanco, en una frase que refleja el fuerte vínculo que mantuvo con el grupo durante toda la Liguilla pese a estar concentrado con el Tri.

El ex jugador de Cruz Azul además insistió en que representar a México sigue siendo algo muy importante para cualquier futbolista, incluso en medio de las críticas que surgieron desde distintos sectores del entorno rojiblanco. “Todos lo sabíamos, es un orgullo para todo mundo, todos hemos visto lo que hay en México y lo que se puede competir. Siempre es un orgullo representar a tu país, a veces se hablan muchas cosas fuera, pero uno siempre quiere estar bien”, afirmó.

Luis Romo volvió a jugar

Por último, Romo también habló de su presente personal y del apoyo que recibió de Gabriel Milito en un semestre donde convivió con lesiones y altibajos físicos. “Hay que tomar ritmo después de una lesión, le agradezco mucho a Gaby (Milito), no venía en mi mejor momento, pero me dejó tomar ritmo. Llevamos acá tres semanas preparándonos, se habló mucho para este partido, que te respondan las piernas y el cuerpo es algo muy bueno y se logró”, concluyó.