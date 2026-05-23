Brian Gutiérrez dejó en claro que tiene mucha calidad, al grado de que la afición ya lo ve en Europa tras el Mundial.

La Selección Mexicana disputó este viernes el primero de los tres partidos que tendrá antes del Mundial 2026, en un encuentro que además permitió empezar a vislumbrar la base del equipo que Javier Aguirre mandará al terreno de juego el próximo 11 de junio, cuando arranque oficialmente la Copa del Mundo para el Tri. Y aunque todavía faltan por integrarse varios futbolistas que militan en Europa, algunos jugadores ya parecen haber aprovechado al máximo esta oportunidad.

Uno de ellos fue Brian Gutiérrez, quien parece tener absolutamente todo para convertirse en titular de la Selección Mexicana durante el Mundial. No solamente marcó gol apenas a los pocos minutos de iniciado el partido ante Ghana, sino que además dejó destellos de su enorme calidad técnica, gran control de balón y capacidad para generar peligro en ofensiva, situaciones que rápidamente provocaron que muchos aficionados empezaran a imaginarlo jugando en Europa.

De hecho, durante y después del encuentro, las redes sociales se llenaron de mensajes de aficionados de Chivas e incluso de otros equipos asegurando que Brian Gutiérrez tiene pie y medio fuera del futbol mexicano. Muchos consideran que, si logra mantener este nivel durante el Mundial, llamará inevitablemente la atención de clubes europeos, haciendo que su estancia en el Guadalajara termine siendo mucho más corta de lo que muchos imaginaban hace apenas algunos meses.

Y es que los rumores sobre interés europeo no son nuevos. Desde hace varias semanas se habla de equipos que ya siguen muy de cerca a Brian Gutiérrez, siendo uno de los más mencionados el FC Copenhague de Dinamarca. Sin embargo, si continúa brillando con la Selección Mexicana, no sería descabellado pensar que aparezcan clubes de una jerarquía todavía mayor, algo que además podría representar un ingreso económico importante para Chivas en caso de concretarse una venta.

Brian Gutiérrez tuvo muy poca actividad bajo el mando de Gabriel Milito

A pesar del enorme talento que Brian Gutiérrez mostró tanto con Chivas como ahora con la Selección Mexicana, nunca terminó de consolidarse como un futbolista completamente inamovible para Gabriel Milito. El mediocampista disputó los 17 partidos de la fase regular del Clausura 2026, pero solamente fue titular en nueve de ellos, acumulando 918 minutos, es decir, apenas el 60% de los minutos posibles durante el torneo.