Brian Gutiérrez dio un partidazo más con la Selección Mexicana, esta vez contra Ghana la noche de este viernes, anotando un verdadero golazo apenas a los pocos minutos de haber iniciado el encuentro y dejando claro que atraviesa el mejor momento de su carrera. Sin embargo, más allá de la anotación, también destacó por su enorme calidad individual, sus controles orientados, su visión de campo y su capacidad para generar peligro constantemente en el ataque del Tri.

Ante la posibilidad de que siga brillando tanto en los amistosos como en el Mundial 2026, cada vez son más los aficionados y analistas que ven a Brian Gutiérrez con pie y medio en el futbol europeo. Por ello, empieza a surgir la pregunta sobre cuál sería la postura de Chivas en caso de que llegue una oferta importante desde el Viejo Continente, especialmente considerando el crecimiento que ha tenido en apenas unos meses.

Según varios reportes surgidos cuando fue fichado por el Guadalajara, Brian Gutiérrez le costó al Rebaño Sagrado alrededor de cinco millones de dólares. Por lo tanto, el Club buscaría como mínimo recuperar esa inversión. Sin embargo, tomando en cuenta que el mediocampista rojiblanco tiene apenas 22 años y todavía un enorme margen de crecimiento, no sería extraño que Chivas intentara venderlo en una cifra cercana a los 10 millones de dólares si termina explotando mediáticamente en el Mundial.

Brian Gutiérrez brilló en el México vs Ghana.

La posibilidad de una venta millonaria no luce nada descabellada. La edad de Brian juega completamente a su favor, pues sigue siendo un futbolista joven y con muchísimo potencial de mejora. A ello se suma que su posición es una de las más demandadas en el futbol internacional, que cuenta con un físico bastante competitivo para Europa al medir 1.78 metros y que, además, ha demostrado ser un jugador disciplinado y centrado fuera de la cancha, algo que los clubes europeos suelen valorar muchísimo.

Armando González está tasado por Chivas en 15 millones de dólares, y Raúl Rangel en 6

Dentro de la plantilla rojiblanca, el futbolista que actualmente tiene el valor más alto para una posible venta al extranjero es Armando González, cuya cláusula de rescisión para Europa ronda los 15 millones de dólares. Por su parte, Raúl Rangel estaría tasado cerca de los seis millones. Así, si Chivas lograra vender a Brian Gutiérrez en unos 10 millones y al Tala en la cifra estimada, el Guadalajara podría recibir ingresos enormes tras el Mundial, situación que además le permitiría reforzar todavía más al plantel de Gabriel Milito.