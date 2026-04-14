Tras la goleada recibida ante Tigres en Nuevo León, el Guadalajara ya dio vuelta de página y comenzó a preparar su partido ante Puebla. En medio de este contexto César Huerta, reconocido insider del Guadalajara, reveló que el plan de Gabriel Milito con Omar Govea es que regrese ante Necaxa, mientras que Richard Ledezma estaría disponible para enfrentar a la Franja en el Estadio Akron.

Sin dudas el Rebaño Sagrado sufrió demasiado las ausencias de jugadores importantes como Govea y Ledezma. En el Volcán Miguel Gómez poco pudo hacer al momento de atacar, mientras que fue fatídico lo que sucedió con Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Fernando en el medio campo.

Una de las grandes noticias que comienzan a reportar diferentes es que Chivas ya sabe que el regreso de Omar Govea está más cerca y que Gabriel Milito lo celebra. Esta tarde César Huerta reveló en su canal de YouTube que el plan del entrenador rojiblanco es que el mediocampista vuelva ante Necaxa ya que en estos días estará realizando los primeros trabajos con pelota.

Omar Govea y Richard Ledezma son titulares indiscutidos para Gabriel Milito en Chivas. (Foto: IMAGO7)

El otro interrogante que surge es qué va a pasar con Richard Ledezma, quien fue baja junto a Ángel Sepúlveda por una molestia muscular. Según lo reportado por el periodista de Diario As, el próximo fin de semana estaría contemplado para recibir a Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Puebla?

El partido de Chivas ante Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 se juega el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Telemundo.