El Estadio Akron será una de las sedes del Mundial de 2026, torneo que está a menos de dos meses de comenzar, una situación que llena de orgullo no solo a la directiva de Chivas, sino también al estado de Jalisco y a todo México. El inmueble rojiblanco es considerado uno de los estadios más modernos, funcionales y estéticamente atractivos que formarán parte de la Copa del Mundo, lo que lo coloca como un referente dentro del futbol internacional.

El alto nivel del Akron no es únicamente una percepción interna del club, sino que ha sido respaldado por instituciones internacionales que han evaluado distintos aspectos del inmueble. Precisamente por ello, Chivas presumió este martes varias certificaciones que avalan la calidad y el compromiso del estadio, consolidándolo como una de las sedes mejor preparadas rumbo al Mundial.

El Guadalajara informó que el Estadio Akron recibió cuatro certificaciones clave que reconocen distintos rubros operativos. La primera está relacionada con el sistema de gestión ambiental que impulsa prácticas sostenibles dentro del recinto; la segunda distingue la mejora continua y la eficiencia en los procesos internos; la tercera reconoce las prácticas responsables en la organización de eventos, mientras que la cuarta valida los sistemas diseñados para prevenir riesgos laborales y garantizar entornos seguros.

Estas certificaciones representan un respaldo importante de cara al Mundial, ya que confirman que el Estadio Akron cumple con estándares internacionales necesarios para albergar un evento de tal magnitud. Además, también benefician directamente a la afición, ya que varios de estos reconocimientos están enfocados en mejorar la atención al público, optimizar la logística de los eventos y fortalecer la seguridad durante los partidos de Chivas.

Chivas tendrá que dejar el Estadio Akron en plena Liguilla y solo jugaría los Cuartos de Final

Uno de los efectos colaterales de ser sede mundialista es que Chivas deberá ceder el control del Estadio Akron con anticipación, ya que la FIFA exige tomar posesión del inmueble varias semanas antes del arranque del torneo. Por ello, el Guadalajara tendría que disputar las fases finales de la Liguilla en el Estadio Jalisco, pudiendo jugar únicamente los Cuartos de Final en el Akron, siempre y cuando las fechas del calendario se ajusten a las disposiciones establecidas por el organismo internacional.