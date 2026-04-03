Las Chivas de Guadalajara ya tienen definido el panorama respecto al uso del Estadio Akron para la Liguilla del Clausura 2026: finalmente el Rebaño podrá jugar en su casa, aunque bajo condiciones especiales debido a los compromisos del inmueble como sede de la próxima Copa del Mundo.

La FIFA autorizó una prórroga en la entrega del estadio, que en un inicio estaba pactada para el 1 de mayo. Luego de gestiones realizadas por la directiva rojiblanca, el plazo se extendió hasta el 13 de mayo, una decisión que impacta directamente en la planificación del cierre del torneo.

A partir de esta modificación, el Guadalajara tiene garantizado disputar los cuartos de final en el Akron. Considerando su posición en la tabla y el buen momento deportivo, todo apunta a que podría cerrar la serie como local, con el partido de vuelta programado entre el 9 y 10 de mayo, todavía dentro del margen autorizado.

El escenario se vuelve más complejo en las semifinales, donde la localía dependerá tanto del calendario como del lugar en la clasificación. Si a Chivas le corresponde jugar la ida como local el 13 de mayo, aún podría hacerlo en su estadio; sin embargo, si debe disputar la vuelta en casa, ese compromiso ya quedaría fuera del plazo permitido.

Chivas se mudaría al Estadio Jalisco

Ante esta situación, el club ya contempla un cambio de sede en caso de avanzar a instancias posteriores. El Estadio Jalisco aparece como la principal alternativa para albergar una eventual vuelta de semifinal o incluso la final, en un cierre de torneo condicionado por la organización del Mundial 2026.