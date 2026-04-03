Este domingo en el Estadio Akron, las Chivas de Guadalajara recibirán a los Pumas de la UNAM en uno de los duelos más atractivos correspondientes a la Jornada 13 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y en caso de ganar, también puede asegurar su boleto directo para la próxima Liguilla.

En la previa al encuentro, uno de los referentes rojiblancos como Fernando González habló en Verde Valle con los medios de comunicación. Uno de los aspectos que se le consultó fue sobre la rivalidad que tienen el Rebaño Sagrado y Pumas, que en épocas anteriores supieron disputar encuentros de vital trascendencia.

Al Oso le consultaron sobre si consideraba la rivalidad como un clásico y respondió: “Pues no tanto, al final creo que por los momentos que se va viviendo de cada club se da más importancia en el momento, pero pues ahorita, no tanto…”.

La visita al Estadio Akron expone una estadística contundente para Pumas UNAM: apenas 1 triunfo en sus últimos 32 partidos como visitante ante Chivas de Guadalajara, con un saldo ampliamente favorable al Rebaño. Una racha que explica por qué cada viaje a Guadalajara se le vuelve cuesta arriba, tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

Oso González confirma a Chivas como candidato

Fernando González no dudó en poner a Chivas en la conversación por el título, al afirmar: “sí, claro que sí somos candidatos… lo demostramos jornada a jornada”, respaldando la postura en la regularidad del equipo; sin embargo, también marcó una exigencia interna al advertir que “de nada sirve terminar arriba o romper récords si no somos campeones” y que, en ese caso, “todo esto puede quedar en un sabor amargo”, dejando en claro que el verdadero objetivo no es el liderato, sino confirmar todo en la Liguilla.