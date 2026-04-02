Chivas es uno de los clubes con mayor historia en la Liga MX, y precisamente por ello ha construido algunas de las rivalidades más intensas del futbol mexicano. Mientras que el Clásico Tapatío ante Atlas es el más antiguo del país, el enfrentamiento contra América es considerado el más importante a nivel nacional. Sin embargo, para Armando González hay un rival que está por encima del otro.

En entrevista para Chivas TV, la Hormiga fue cuestionado sobre cuál de estos dos clásicos vive con mayor intensidad, y su respuesta fue clara y alineada con el sentir de muchos canteranos rojiblancos: su máximo rival es el Atlas, dejando ver que la rivalidad local tiene un peso especial para quienes se formaron en el club.

González explicó que entiende perfectamente la magnitud del Clásico Nacional ante América y que siempre saldrá a buscar ganarlo, pero reconoció que la cercanía con Atlas hace que la rivalidad sea mucho más personal. Situaciones cotidianas como coincidir en la ciudad o incluso anécdotas personales terminan por alimentar una competencia que va más allá de la cancha.

Esto deja claro que, aunque en Chivas cada partido se asume con la obligación de ganar, los enfrentamientos ante sus rivales históricos tienen un significado especial. En ese sentido, es una gran señal que jugadores formados en la cantera comprendan y vivan esa exigencia, reforzando la identidad competitiva del equipo.

Armando González es un experto en Clásicos, ha anotado en los cuatro que ha jugado como titular

Esa intensidad con la que vive los Clásicos también se refleja en su rendimiento dentro del campo, ya que Armando González ha logrado anotar en los cuatro partidos de este tipo en los que ha sido titular. Destaca especialmente su actuación ante Atlas en el Apertura 2025, donde marcó un hat-trick que terminó siendo clave en su camino al título de goleo, consolidándose como un jugador determinante en los encuentros más importantes.