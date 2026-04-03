Armando González tuvo actividad con la Selección Mexicana en la reciente Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, pero el hecho de no haber podido hacerse presente en el marcador ha encendido las alarmas en torno a su convocatoria al Mundial de 2026. De hecho, han surgido versiones de que Javier Aguirre ya le habría comunicado que no entraría en la lista final, apostando en su lugar por Germán Berterame.

El historial del Vasco respalda que sus decisiones suelen generar polémica, como ocurrió en procesos anteriores como el de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en este caso la Hormiga aún tendría una vía clara para cambiar su destino y meterse de lleno en la pelea por un lugar en la Copa del Mundo, convirtiendo ese escenario en su principal objetivo en el cierre del torneo.

Armando González alza la mano en Selección.

Y es que el rendimiento individual sigue siendo el argumento más fuerte para cualquier delantero, algo que el propio González ya demostró al coronarse Campeón de Goleo en el Apertura 2025. Por ello, repetir la hazaña en el Clausura 2026 como bicampeón de goleo sería un mensaje imposible de ignorar para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, que difícilmente podría dejar fuera al delantero más productivo del país.

Actualmente, Armando González lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones en 12 partidos, empatado con Joao Pedro, lo que lo mantiene en una posición privilegiada de cara al cierre del campeonato. Con cinco jornadas por disputarse, el delantero rojiblanco tiene margen suficiente para despegarse y consolidar su candidatura, dependiendo exclusivamente de su rendimiento dentro del campo.

Javier Aguirre no tendría delanteros en su concentración previa si no convoca a Armando González

En caso de mantenerse la decisión de no incluir a la Hormiga en la lista mundialista, la planeada concentración extraordinaria de Javier Aguirre perdería aún más sentido, ya que los delanteros europeos como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame no estarían disponibles en ese periodo. Esto provocaría que el Tri trabaje varias semanas sin un centro delantero natural, lo que aumentaría aún más la presión sobre una decisión que ya de por sí genera debate en el entorno del fútbol mexicano.