Chivas es uno de los equipos que ya están resignados a que tendrán que jugar la Liguilla con bajas importantes, debido al compromiso que hicieron para priorizar a la Selección Mexicana y al plan de Javier Aguirre de concentrar a los jugadores semanas antes del Mundial. Sin embargo, más allá de la afectación deportiva, hay una duda que ha comenzado a rondar en el entorno rojiblanco: qué pasaría si algún futbolista decide no acudir al llamado.

Aunque luce poco probable que algún jugador rechace la convocatoria, principalmente por el respaldo total de Amaury Vergara al proyecto del Vasco y por el sueño mundialista que tienen los futbolistas, el tema ha generado conversación. En ese contexto, fue el periodista René Tovar quien decidió aclarar el panorama sobre las posibles consecuencias.

De acuerdo con el comunicador, el castigo sería sumamente severo para cualquier jugador que se niegue a asistir a esta concentración especial, pues Javier Aguirre lo vetaría de la Selección Mexicana de forma inmediata. Además, esta decisión no sería momentánea, ya que también podría extenderse al siguiente proceso.

Esto se debe a que el futuro del banquillo del Tri apunta a una continuidad, con Rafael Márquez como sucesor de Aguirre, lo que provocaría que el veto se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, para los jugadores, negarse a asistir prácticamente significaría cerrar la puerta a futuras convocatorias.

¿Qué jugadores tienen más probabilidades de ser convocados por Javier Aguirre al Mundial?

En la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana fueron llamados cinco jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Sin embargo, todo apunta a que quienes tienen mayores posibilidades de ser titulares y asegurar su lugar en el Mundial son el Tala y el Piojo, mientras que la posible incorporación de Luis Romo, una vez recuperado, podría aumentar aún más la presencia rojiblanca en el Tri.