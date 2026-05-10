Chivas ya puso a disposición de sus aficionados las entradas para enfrentar a Cruz Azul en las Semifinales del Clausura 2026.

Luego de asegurar su lugar en las Semifinales del Torneo Clausura 2026, y conocer a su rival, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer oficialmente la venta de boletos para el partido de Vuelta.

Aunque la Liga MX dará a conocer oficialmente las fechas y horarios este lunes, ya está definido que Cruz Azul abrirá la serie como local en el encuentro de Ida, programado para media semana.

Mientras tanto, el capítulo decisivo de la Semifinal se jugará el próximo fin de semana en el Estadio Jalisco, donde Chivas buscará sellar su boleto a la Gran Final ante su afición.

A través de sus canales oficiales, el Rebaño Sagrado informó a sus seguidores sobre el proceso para adquirir entradas y acompañar al equipo en uno de los encuentros más importantes del semestre.

¿Cuándo y cómo adquirir tus boletos para el partido de Vuelta ante Cruz Azul?

De acuerdo con la información del Club Deportivo Guadalajara, la preventa para los Chivabonados será el domingo 10 de mayo a las 9:30 PM al martes 12 de mayo a las 5 PM, en el sitio web y la app de Boletomovil.

Por su parte, la venta al público general iniciará el martes 12 de mayo a las 6:30 PM en el sitio web y la app de Boletomovil.

“Información IMPORTANTE para todos los palcohabientes del Estadio Akron y los poseedores de Chivabonos: estén al pendiente del correo electrónico que registraron porque en breve recibirán más información e indicaciones sobre la preventa”, se lee en el sitio del Rebaño Sagrado.