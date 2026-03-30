Armando “Hormiga” González atendió a los medios en la zona mixta previo al partido entre la Selección Mexicana y Bélgica, donde asumió con autocrítica la falla que tuvo ante Portugal en el Estadio Banorte, dejando en claro que este tipo de momentos forman parte de su crecimiento.

“Giré la cabeza y era de frente, pero cuando fallas queda mucho para aprender y yo todavía sé que tengo muchas cosas por mejorar y eso trato, día a día ir creciendo como jugador, no me conformo, no estoy satisfecho nunca”, mencionó el atacante de Chivas.

Asimismo, el delantero de 22 años de edad confesó que vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al cumplir un sueño de infancia, el cual era ver el inmueble repleto.

“Fue un sueño cumplido ver el estadio con toda la gente, apoyándonos y cantando el himno, es algo que sueñas desde niño y me emocioné demasiado, fue algo muy bonito”, finalizó.

¿Cuándo es el partido entre México y Bélgica?

La Selección Mexicana afrontará este martes 31 de marzo un exigente duelo amistoso ante Bélgica, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Dicho encuentro se jugará en el Soldier Field de Chicago y dará inicio a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

Será una prueba de alto nivel para el representativo azteca, que viene de igualar sin goles ante la Selección de Portugal, mientras que Bélgica llega con confianza tras golear a Estados Unidos.