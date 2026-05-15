Daniel Aguirre sufrió una lesión en la Jornada 17 del Clausura 2026 que lo ha mantenido completamente alejado de las canchas, al grado de perderse toda la Liguilla con Chivas hasta el momento. Debido a la importancia que tiene el defensor en el esquema de Gabriel Milito, desde hace días existía esperanza de que pudiera regresar para la vuelta de las semifinales contra Cruz Azul, especialmente por lo cerrada que luce la serie.

Daniel Aguirre sigue lesionado, pero estará con el equipo.

Sin embargo, todo indica que el zaguero rojiblanco seguirá siendo baja para este sábado. Daniel Aguirre sufrió un desgarre que requería al menos tres semanas de recuperación, plazo que justamente se cumple este fin de semana. Aun así, los periodistas especializados en Chivas Ricardo Durán y Jesús Bernal coincidieron en que el defensor está completamente descartado para el duelo decisivo en el Estadio Jalisco.

La razón principal es que Aguirre todavía no ha podido entrenar al parejo del grupo, algo lógico considerando la gravedad de la lesión muscular que sufrió. Por ello, ambos reporteros aseguran que no existe posibilidad real de verlo en la cancha contra Cruz Azul, dejando abierta únicamente la esperanza de que pueda estar listo para una hipotética Final, siempre y cuando Chivas consiga eliminar a la Máquina este sábado.

Eso sí, incluso en caso de recibir el alta médica para una eventual Final, Gabriel Milito todavía tendría que analizar otro aspecto muy importante: el ritmo futbolístico. Después de varias semanas fuera de actividad y sin entrenar con normalidad, el cuerpo técnico tendría que determinar si Daniel Aguirre realmente estaría listo para competir en una instancia tan exigente, algo que por ahora todavía luce lejano, pero que sin duda será tema de conversación si el Guadalajara avanza.

Richard Ledezma y Efraín Álvarez estarán disponibles para la vuelta este sábado

Las noticias positivas para Gabriel Milito llegan con Richard Ledezma y Efraín Álvarez, quienes encendieron las alarmas luego del partido de ida ante Cruz Azul. Ambos salieron antes de tiempo del encuentro y fueron vistos con grandes bolsas de hielo en las piernas, además de que este jueves no entrenaron junto al resto del plantel. Sin embargo, reportes recientes indican que tanto Richy como Efraín están completamente al 100% y podrán disputar sin problemas la vuelta de las semifinales en el Estadio Jalisco.