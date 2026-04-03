En el semestre pasado, las Chivas de Guadalajara hicieron oficial el fichaje de Carlo Soldati, defensor central zurdo formado en las filas de Club Querétaro, pero de último paso por el Cagliari Sub-21. Su incorporación fue considerada a mediano plazo, ya que el futbolista se encontraba recuperándose de una operación de rodilla.

Soldati fue dado de alta este año y comenzó a tener rodaje en las filas del Sub-21, donde se estrenó con un golazo de volea en el Clásico Nacional frente al América. Y en las últimas semanas, pasó a formar parte de la plantilla del Tapatío en la Liga de Expansión MX. De hecho, el zaguero de 20 años tuvo participación frente a Atlético Morelia y Mineros.

En primera instancia, se vio a Soldati ingresar para el cuarto final de hora en la victoria por 2-1 sobre Atlético Morelia, para formar una línea de cinco defensores y defender mejor el área. A la semana siguiente, el ex Gallos fue titular en una defensa de cuatro más clásica, pero salió reemplazado a los 57 minutos por Emiliano Freyfeld y fue derrota 2-1 frente a Mineros.

¿Cómo juega Carlo Soldati?

Por lo visto en esos dos encuentros, se trata de un jugador que todavía está recuperando ritmo, pues se le ven algunas imprecisiones con balón o dificultades en el uno contra uno. Sin embargo, también muestra criterio y personalidad para asumir responsabilidades en salida, y solvencia en disputas aéreas o defensa del área.

Soldati es un central con presencia en el primer pase, que intenta poner el balón al piso, conducir y romper líneas. En ese sentido puede recordar a Jesús Orozco Chiquete. Por otro lado, le gusta realizar un marcaje muy cercano y físico a los delanteros, donde también muestra capacidad de anticipo pero puede sufrir un poco más a campo abierto, siendo en ese sentido algo más similar a Antonio Briseño, otro ex zaguero rojiblanco.