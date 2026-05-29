Chivas tendrá representación en las selecciones juveniles de México gracias al llamado de varios de sus futbolistas para las categorías Sub-23 y Sub-20.

Las Selecciones Mexicanas Sub-23 y Sub-20, dirigidas por Eduardo Arce y Alex Diego, respectivamente, dieron a conocer sus convocatorias para los próximos compromisos, y en ambas listas destaca la presencia de futbolistas de Chivas.

Por el lado de la Sub-23 son 24 elementos los que fueron considerados para seguir con su proceso de preapración de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a disputarse en Santo Domingo.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas convocados por el TRI-Sub23?

Eduardo Arce convocó a Diego Ocho, Gael García, Juan Uribe, y Diego Covarrubias para prepararse rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Mientras tanto, la Sub-20 llamó a 22 futbolistas para encarar el Revelations Cup 2026, donde se medirán a Japón el viernes 5 de junio y a Piratas FC el lunes 8 de junio.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas convocados por el TRI-Sub20?

Los elementos que Alex Diego consideró para disputar el torneo Revelations Cup 2026 son: Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Cristian Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.