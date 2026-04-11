La Jornada 14 de la Liga MX tiene uno de sus duelos más atractivos en el choque que protagonizarán Tigres UANL y las Chivas de Guadalajara, este sábado 11 de abril en el Estadio Universitario. El Rebaño Sagrado quiere terminar como líder de la fase regular del Clausura 2026 a falta de sólo cuatro jornadas, aunque Gabriel Milito no podrá contar con tres futbolistas muy importantes para visitar El Volcán.

El caso más sonado es el de Omar Govea, mediocampista que tampoco estaba en condiciones físicas para el último duelo ante Pumas, para el que de todas formas había llegado a la quinta amarilla. El futbolista rojiblanco resultó lesionado en el último Clásico Tapatío amistoso disputado en Estados Unidos y no llegó a recuperarse para visitar a Tigres.

Govea y Ledezma serán bajas ante Tigres (Imago7)

Las últimas dos bajas fueron las de Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda, también muy sensibles ambas. Richy fue descartado por problemas físicos, recordando que en el último tiempo estuvo afectado a la Selección Mexicana y contra Pumas fue reemplazado a los 65 minutos. Su lugar podría ser ocupado por Miguel Gómez, Diego Campillo o Daniel Aguirre.

Por último, Ángel Sepúlveda tampoco realizó el viaje a Monterrey, pues también estuvo con molestias musculares a lo largo de la semana, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgar. La variante de Armando González será entonces Ricardo Marín, además de que el delantero del Tapatío, Sergio Aguayo, fue convocado con el primer equipo.

Posible alineación de Chivas vs. Tigres UANL

Con estas bajas, la probable formación del Guadalajara podría ser con Raúl Rangel; Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Fernando González, Luis Romo; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.