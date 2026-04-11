Las Chivas de Guadalajara continúan su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX con una de las pruebas más exigentes del calendario. Este sábado, por la Jornada 14, el Rebaño Sagrado visitará a Tigres UANL en el Estadio Universitario, en un partido clave por la parte alta de la tabla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito atraviesa un gran momento y viene de resultados muy positivos que lo mantienen en la pelea por el liderato. Del otro lado estará un Tigres siempre protagonista en su casa, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad entre dos de los mejores planteles del futbol mexicano.

¿Tigres vs. Chivas va por TV Abierta?

Una de las preguntas más frecuentes de la afición rojiblanca es si el partido podrá verse por señal abierta. La respuesta es sí: el encuentro será transmitido por Azteca 7, por lo que podrá verse gratis en México. Además, también estará disponible a través de Fox Sports en televisión de paga y en plataformas digitales.

Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO, con todas las incidencias más importantes: goles, jugadas clave, polémicas y reacciones al instante.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Chivas?

El partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 entre Tigres y Chivas se disputará este sábado 11 de abril en el Estadio Universitario, a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).