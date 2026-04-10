Para hablar de laSelección Mexicana, la voz de Ramón Morales tiene peso. El exjugador del Club Deportivo Guadalajara y dos veces mundialista analizó lo que podría ser la convocatoria de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo, con especial atención en los futbolistas rojiblancos.

Ramón Morales respaldó la titularidad de Raúl Rangel en la portería de la Selección Mexicana, destacando su momento bajo los tres palos; sin embargo, fue aún más contundente al referirse a Armando González, a quien considera indispensable.

“Hablando a los jugadores de Chivas, yo sí o sí llevaría a Armando González, centro delantero mexicano, joven, creo que está en buen momento, bueno, no creo, está en buen momento”, mencionó.

Para respaldar a Armando “Hormiga” González, Ramón Morales no dudó en recurrir a un ejemplo contundente que reforzara su postura de cara a la próxima fiesta del futbol.

“Voy a poner un ejemplo guardando comparaciones. Ronaldo va al mundial de 1994 de 17 años, no jugó nada. Yo creo que Brasil pensó: tengo a Romario, tengo a Bebeto. Este (Ronaldo) fue la sensación en Brasil, jovencito, lo llevo, vivió esa experiencia mundialista. Yo por eso también llevaría a Armando. Quise poner ese ejemplo, porque aparte está un buen momento y quizá la necesidad te lleve a usarlo. Entonces, para Armando sería muy bien que esté allí en el mundial, que vea todo, que esté consciente de todo y eso es para el desarrollo del futbol mexicano“, concluyó.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Clausura 2026?

Armando González es actualmente el goleador del Torneo Clausura 2026 con 12 goles, los cuales se los ha hecho a: Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna (2), Monterrey y Pumas.