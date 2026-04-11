Con la intención de estirar la ventaja sobre sus perseguidores en lo más alto de la tabla de posiciones, las Chivas de Guadalajara visitarán este sábado 11 de abril a los Tigres UANL en el Estadio Universitario, por la Jornada 14 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado llega como único líder con cuatro unidades de ventaja, mientras que los Felinos están necesitados de un triunfo para no hacer peligrar su boleto a la Liguilla.

En lo que respecta a las alineaciones, Gabriel Milito no podrá contar con jugadores como Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Omar Govea, quienes arrastran distintas molestias musculares. Por su parte, Tigres viene de jugar por Concachampions entre semana y podría presentar algunas variantes para administrar las cargas físicas.

Alineación de Chivas vs. Tigres

Raúl Rangel

Miguel Gómez

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Luis Romo

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Tigres UANL