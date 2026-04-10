Chivas Sub-14 se consagró campeón tras imponerse 3-0 a Pachuca en la Final del Torneo de Fuerzas Básicas 2026, en un encuentro que se resolvió en el segundo tiempo con momentos de gran calidad individual.

Luego de abrir el marcador con un tiro libre de Carlos Castañeda, el equipo rojiblanco encontró espacios y comenzó a inclinar la cancha a su favor. En ese contexto apareció una jugada que terminó siendo clave para encaminar definitivamente el título.

El protagonista fue Jesús Ochoa, lateral izquierdo que desbordó con decisión, superó a su marca y llegó hasta línea de fondo en una acción que combinó velocidad, técnica y determinación. Tras dejar en el camino a sus rivales, el juvenil levantó la cabeza y envió un pase al medio preciso para que la empuje el delantero Ángel Ayala.

La jugada se completó con una definición simple pero efectiva, que significó el 2-0 parcial. Ese gol terminó de inclinar el partido y dejó a Chivas muy cerca de la consagración, que luego se confirmaría con el tercer tanto de Ángel Martínez.

Alineación de Chivas Sub-14 ante Pachuca