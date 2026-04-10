Chivas de Guadalajara sigue de cerca el rendimiento de sus Fuerzas Básicas, un área clave en el modelo deportivo del club. Por eso, repasamos cómo marchan sus equipos Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sub-21 en las tablas de posiciones, así como su presente en la competencia.

Tabla de posiciones Sub-21

El Rebaño Sagrado, dirigido por Luis Arce, se ubica en el 4º lugar de la tabla de posiciones, con cinco triunfos, seis empates y sólo dos derrotas. De no ser por cuatro derrotas en seis tandas de penales, podría incluso ubicarse algunos puestos más arriba. Sus goleadores son Leonel Calderón y Diego Latorre con cuatro anotaciones cada uno.

Tabla de posiciones Sub-19

El cuadro Sub-19, a cargo de Benny Ferreyra, está de momento fuera de los puestos de Play-In: se ubica en el 9º lugar a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular. Sus goleadores son Aldrin Mariaca y Brandon Brocksom con tres tantos.

Tabla de posiciones Sub-17

El Guadalajara Sub-17 trabaja bajo las órdenes de Alberto Ascencio y está en tercer lugar, aunque con un partido pendiente que podría darle el liderato. De momento tiene la mejor defensa del certamen. Los goleadores son Carlos Damian Bernal (4), Aarón Santiago Correa, Luis Ramiro Villaseñor y Jorge Antonio Lewis (3).

Tabla de posiciones Sub-15

Por su parte, el Sub-15 está a cargo de Alberto Coyote y marcha como único líder del torneo con grandes números: ocho triunfos, un empate y una derrota, con una de las mejores ofensivas de todo el torneo. Sus máximos artilleros son Cesar Alejandro Quintana (5), Santiago Becerra y Dilan Dasael Becerra (3).