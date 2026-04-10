Jaime “Pajarito” González volvió al centro de la escena en las Chivas de Guadalajara luego de que su récord de 27 goles en una temporada se viera amenazado por el gran momento de Armando González, actual goleador del Rebaño Sagrado. El ex atacante platicó con Diario Esto y lo que dijo no pasó desapercibido, ya que Pajarito desea que la Hormiga por fin supere su histórico registro.

“Ojalá y lo supere porque ya tiene 45 años de vigencia ese récord”, soltó Pajarito, en una frase que sorprendió a propios y extraños. Su registro, vigente desde la temporada 1980-81, ha sido una de las marcas más difíciles de alcanzar en la historia rojiblanca, pero Armando González ya suma 24 goles en la temporada: está a solo tres de igualarlo y a cuatro de superarlo, cuando restan cuatro jornadas para el cierre de la fase regular. Y cabe recordar que la Hormiga podría perderse la Liguilla en caso de ser convocado al Mundial.

Pajarito también ofreció un fino análisis futbolístico sobre la evolución del canterano, al que todavía le ve margen de crecimiento: “Nada más es cuestión de madurar un poco más, ser más letal, porque ahorita de cuatro mete una”. El exfutbolista de 71 años utilizó una metáfora muy gráfica para describirlo: “Parece potrillo, que sale a la pradera y se echa a correr… pero va a llegar el momento en que va a entrar y nada más a poner orden”.

En cuanto a sus cualidades, la comparación no fue menor. Pajarito lo vinculó directamente con Chicharito Hernández: “Se parece a Javier, es rápido, tiene olfato de gol. Siempre está ahí donde va a caer la pelota y eso no es fácil”, señaló en un grato elogio para la Hormiga.

Jaime Pajarito sobre las Chivas de Milito

Pajarito González no sólo habló sobre el presente individual de la Hormiga González, sino que también destacó el contexto que rodea al equipo y el trabajo de Gabriel Milito, a quien valoró por su apuesta por los jóvenes. “Chivas tiene la mejor cantera del fútbol mexicano… y los que vienen, como Sandoval o Camberos, van a suplir con mucha solvencia a los que se vayan”, aseguró de cara a la Liguilla. “Yo creo que Chivas es un fuerte candidato para ser campeón este año”, sentenció.