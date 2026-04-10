Chivas Sub-14 se consagró campeón tras golear 3-0 a Pachuca en la Final del Torneo de Fuerzas Básicas 2026, en un partido que se destrabó en el segundo tiempo y que tuvo un momento tan curioso como determinante.

Con el marcador 0-0 y un desarrollo muy parejo, llegó una acción inesperada que cambió por completo el rumbo del encuentro. El arquero de Pachuca salió del área con el balón en la mano, una infracción poco habitual que derivó en un tiro libre peligroso al borde del área.

La oportunidad fue aprovechada por Carlos Castañeda, quien ejecutó con potencia y precisión. Su remate superó la barrera y dejó sin reacción al guardameta, firmando un verdadero golazo para abrir el marcador.

Carlos Castañeda festeja su golazo de tiro libre para abrir la Final Sub-14 vs. Pachuca (Imago7)

Ese tanto no solo rompió el cero, sino que también impactó en lo anímico y futbolístico. A partir de ahí, Chivas tomó el control del partido y terminó construyendo una victoria contundente que lo llevó al título.

Ángel Ayala y Ángel Martínez sentenciaron el triunfo

Con el marcador en ventaja, Chivas dispuso de más espacios que pudo aprovechar sobre los minutos finales. Una fantástica jugada de Jesús Ochoa por el carril izquierdo terminó con un pase a la red del delantero Ángel Ayala, mientras que sobre el final Ángel Martínez puso el 3-0 en un nuevo contraataque.