Chivas viene de perder brutalmente contra Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, pero aunque a muchos le duela el Rebaño Sagrado se mantiene como líder. El próximo sábado el Guadalajara recibe a Puebla y Gabriel Milito cuenta con dos jugadores que están en duda y cuatro que no son tenidos en cuenta.

Sin dudas el conjunto rojiblanco necesita volver a ganar debido a que no lo hace desde que superó a Rayados de Monterrey por 3-2. De los últimos dos partidos solamente sumó un punto luego de haber igualado agónicamente por 2-2 gracias a un doblete Armando González contra el gigante Keylor Navas.

El próximo sábado volverá a tener acción cuando enfrente a Puebla por la jornada 15 tras haber perdido por goleada por 4-1 ante Tigres. Para el duelo contra Franja Gabriel Milito sabe muy bien que son duda Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda, jugadores que no fueron tenidos en cuenta para el partido en Nuevo León.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a Puebla. (Foto: IMAGO7)

Para el duelo en el Estadio Akron es un hecho que el entrenador argentino no podrá contar con Omar Govea ya que se recupera de una lesión. A ellos hay que sumar que Leonardo Sepúlveda y Eduardo García por nivel futbolístico, mientras que en el caso de Érick Gutiérrez y Alan Pulido fueron cepillados.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Puebla?

El partido de Chivas ante Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 se juega el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver Telemundo.