La frustración se hizo evidente enRicardo Marín tras el empate sin goles entre Chivas y Xolos de Tijuana en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026.

El Rebaño Sagrado dominó gran parte del encuentro, generó las opciones más claras, pero careció de contundencia frente al arco rival, dejando escapar una victoria.

“La verdad es que terminamos frustrados por no conseguir el resultado, queríamos cerrar el torneo con victoria en casa para nuestra gente, no lo logramos, nos vamos con un sabor amargo”, mencionó en entrevista con Chivas TV.

A pesar del golpe, el atacante del Club Deportivo Guadalajara dejó claro que el equipo ya enfoca su atención en la Liguilla, donde buscarán revertir la situación.

“Sabemos que lo que viene es un torneo diferente, vamos a cerrar en casa que es muy importante en Liguilla y prepararnos para lo que viene”, finalizó.

¿En qué lugar terminó Chivas el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara finalizó la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 en la segunda posición de la tabla general con 36 unidades, producto de 11 victorias, tres empates y tres derrotas y espera rival para los Cuartos de Final.